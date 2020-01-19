Одинаковые петербургские каршеринги получили похожие повреждения в однотипных ДТП

Две ночные аварии с каршеринговыми автомобилями пополняют подборку, представленную «Фонтанкой» накануне. На этот раз в обоих случаях сталкивались по две легковые машины, одной из которых оказывался «Рено» «Яндекс.Драйва», даже повреждения у них внешне похожи.

В Купчино на Будапештской улице, перед светофором у перекрёстка с улицей Димитрова, пользователь каршеринга врезался в ехавшую перед ним легковушку, сообщают очевидцы 19 января в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В микрорайоне Новый Оккервиль в Кудрово, на Ленинградской улице, в ДТП «пострадал» ещё и забор. Как видно на фотографиях в «ДТП и ЧП», каршеринг вылетел на газон, снеся ограждение.





Судя по всему, аварии обошлись без серьёзных травм.



