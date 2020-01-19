Тимошенко заявила, что власти Украины начали процесс «ликвидации» страны

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на Украине начался процесс «ликвидации» страны из-за внешнего «кураторства» и это может привести к окончательной потере государственных ресурсов и собственности.

«Сейчас моя работа и задача – на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации», – цитирует 19 января РБК интервью Юлии Тимошенко телеканалу ZIK. По её словам, став независимой, Украина сразу попала под влияние и теперь её «все используют как хотят» – это «просто объект» без национального лидера, стратегии и политики, «который другие стороны используют в своих интересах». Власти «должны признать, что период независимости Украины был утрачен, а собственный интеллект, наука, разум и национальные интересы заменены «советами извне», считает Тимошенко.

Она добавила, что не сможет быть премьер-министром до тех пор, пока президентом является Владимир Зеленский, который «тотально и безраздельно» передал управление страной внешним финансовым группам и олигархам. «Я не хочу быть его психотерапевтом, а хочу просто донести факт до людей: сегодня президент Зеленский не управляет Украиной», – подчеркнула лидер «Батькивщины».



