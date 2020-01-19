Легковушка на «Коле» при обгоне фуры задела её и оставила ей «в подарок» кусок металла

Тяжёлые травмы получил 30-летний мужчина в результате аварии на автодороге «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

По предварительной информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, 18 января в 21:50 на 190-м километре трассы автомобиль Honda при обгоне грузовика с полуприцепом совершил столкновение с ним. Пострадал пассажир легковой машины.

«Дорожный инспектор» со ссылкой на ОБ ДПС-2 ГИБДД уточняет, что водителю и пассажиру «Хонды» по 30 лет, а водителю фуры Freightliner – 35 лет. На фотографиях с места аварии видно, что легковая машина с петербургскими номерами, грузовая – с номерами Ленобласти. Судя по фото, «Хонда Аккорд» задела прицеп тягача правой частью и оставила на нём часть своей обшивки.







