СМИ: Советник Трампа по России покинул пост, его временно отстранили из-за расследования

Старший директор по России и европейским делам Совета национальной безопасности США Эндрю Пик, один из советников президента США Дональда Трампа по России, покинул свой пост; его проводили из Белого дома в пятницу, 17 января, сообщает 19 января Bloomberg со ссылкой на три источника. Пик – третий человек, покидающий эту должность менее чем за год.

Издание Axios пишет, что Пика отстранили от должности, отправив в административный отпуск, на время начатого в отношении него расследования, связанного с вопросами безопасности. Сам Пик от комментариев отказался.

На следующей неделе Пик должен был сопровождать Трампа на 50-й Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января.

Эндрю Пик находился на посту старшего директора по делам Европы и РФ в СНБ с ноября 2019 года. В 2017 – 2019 годах он занимался Ираком и Ираном в должности заместителя помощника госсекретаря.







