Выезд на встречку убил человека в Ленобласти, мало что осталось и от машин

Два человека погибли в ДТП в Ленинградской области за субботу, 18 января. Первый – пешеход на трассе «Нарва», а второй – пассажир «Лады», даже на фотографии которой страшно смотреть.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, около в 19:10 на 36-м километре дороги Лодейное Поле – Вытегра в Подпорожском районе, по предварительной информации, «Лада Гранта» выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Митсубиши Лансер».

Погиб пассажир «Лады» – мужчина лет 30-35 на вид, его личность устанавливается. Водитель «Лады» в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. Водитель «Лансера» не пострадал.





По данным областного ГУ МЧС, пострадавшего из машины деблокировали сотрудники 139 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области.



