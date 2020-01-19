Facebook извиняется за оскорбительный перевод имени главы КНР

Компания Facebook выясняет, почему имя председателя КНР Си Цзиньпина в соцсети переводилось с бирманского языка на английский оскорбительно. Некорректный перевод содержался даже в заявлении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, передает 18 января РИА «Новости» со ссылкой на «Рейтер».

Ошибка была обнаружена на второй день визита Си Цзиньпина в Мьянму в заявлении на официальной странице госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи в Facebook. При автоматическом переводе имя китайского лидера заменялось на слова «вонючая дыра» (Mr. Shithole), а заголовок местного издания Irrawaddy звучал как «Ужин в честь президента вонючая дыра».

«Мы устранили проблему с переводом бирманского языка на английский в Facebook и работаем над тем, чтобы установить причину, чтобы гарантировать, что это больше не повторится. Мы приносим искренние извинения за нанесенное оскорбление», – говорится в заявлении Facebook.







