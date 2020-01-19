Закрыть нельзя оставить. Почему лучший в стране музей про войну остается заботой Беглова

Трехмерная панорама «Дорога через войну» не будет демонтирована и скоро обретет дом в Петербурге — в этом заверили президента Путин. Он улетел, не зная, что есть нюансы.

Блокадный музей в Соляном переулке и трехмерная панорама «Дорога через войну» на Васильевском — новые объекты в традиционной программе «январского визита» Владимира Путина. Они открылись в сентябре, на деньги, которые распорядился выделить президент. 18 января 2020 года памятные мероприятия в день прорыва блокады Ленинграда он начал с возложения на Невском пятачке и Пискаревском кладбище. Но главное происходило на музейных площадках — там предстояло узнать и понять, почему до сих пор не получилось в точности исполнить волю Владимира Путина.

Визит Владимира Путина в «Севкабель Порт» изначально планировался по прошлогоднему сценарию, когда президентский смотр почти не сказался на работе выставки «Ленрезерва». Но к 11.30 прилегающую ко входу территорию все равно оградили кордонами, к арке металлодетектора встали двое, одинаковые с лица, вежливо просили показать содержимое сумок.

Признаки надвигающего Кремля не могли остановить людской поток. Горожане шли и шли, в отсутствие указателей интуитивно определяя верное направление. Шли и шли, не обращая внимание на растерянное от полицейских: «Музей откроется после 16.00». К 14.00 «Дорогой через войну» прошли около 400 человек — чуть меньше половины ежедневной нормы.

Забегая вперед, скажем, что из-за рамок протокола Владимир Путин был лишен изюминки панорамы — весь замысел которой в аудиогиде: сельский учитель рассказывает тебе, как в 41-м уходил на войну, показывает свой домик в брянской деревне, берет тебя за руку и ведет через окопы Лужского рубежа, мимо битвы за Эльбрус и развалин сталинградской школы прямиком в поверженный Берлин.





На осмотр пускают группами по 20 человек, но благодаря голосу в наушниках ты идешь через войну совсем один. Глазами немецкого офицера ты смотришь на Николая Сиротинина, он только что в одиночку отстреливался от танковой роты, а теперь лежит у твоих ног — павший, но не побежденный. Ты форсируешь Днепр и думаешь о санитарке Зине, которая снова и снова переплывала эту реку, чтобы спасти 30 раненых. Ты вместе с красноармейцем Алексеем Ковалевым стоишь на крыше рейхстага, чтобы Евгений Халдей сделал свой знаменитый на весь мир снимок.

Тяжесть предстоящего, сожаление и сострадание, свирепая ярость и гордость, соучастие и сопричастность к той самой, что со слезами на глазах, – спектр эмоций, которых Владимир Путин был лишен. Вместо вдумчивых 50 минут он стремительной четвертью часа прошел по дороге через войну. Быть может, поэтому в книге отзывов он оставил хоть и теплые, но достаточно дежурные слова.

К поверженному Берлину Владимира Путина вел Дмитрий Поштаренко. Автор панорамы, лидер творческой группы «Невский баталист», в отведенное ему время пытался уложить важные детали. Вот здесь мы про Эльбрус, а военному альпинисту Михаилу Боброву нет памятной доски в родном Петербурге. Панорама, похоже, получилась, но жаль, что в мае ее придется демонтировать. Последняя реплика прозвучала уже в финале, верится, что зацепила бы лидера в любой год, но в юбилейный, 75-летия Победы, она порезала воздух. Продолжение состоялось уже в иных декорациях. В Соляной переулок, на встречу с ветеранами в Музее блокады, Владимир Путин взял Дмитрия Поштаренко с собой.

Обещанного – ждут

Тут есть смысл напомнить, как в январе 2018 года, после осмотра панорамы про операцию «Искра», Владимир Путин попросил: «Дима, а сделай такое же, но о войне в целом?». Президентским грантом выделили 40 миллионов, а Беглову сказали найти в Петербурге стационарную площадку.

«Владимир Владимирович дал поручение Александру Дмитриевичу Беглову, тогда он был полпредом, и начался процесс. Но оказалось, что это трудно. У города помещений масса, но они не имеют нужных нам габаритов», – рассказал «Фонтанке» Дмитрий Поштаренко.





Позднее уже врио губернатора Беглову было поручено письменно — найти для «Дороги» Поштаренко постоянный дом. Нужные габариты — это две тысячи квадратных метров, подходящее находилось только у частного бизнеса. То, что нужно, нашлось на Обводном канале, но заброшенная собственность завода «Алмаз-Антей» в залоге у ВТБ. Переговоры с банком и Минпромторгом неопределенно затянулись, а президентский грант обязывал сдать панораму к ноябрю. В апреле 2019-го команда Дмитрия Поштаренко начала монтаж «Дороги через войну» на площадке «Севкабель. Порт». Открылись досрочно — в конце сентября.

Договор с УК «Севкабель. Порт» заключили на год, в мае 2020-го он заканчивается.

Комитет имущественных отношений, по словам Поштаренко, договорился о низкой ставке за аренду. Деньги дал тоже Смольный, но есть нюансы — субсидии хватило на оплату с сентября по декабрь. То есть с января уже началась просрочка по платежам, но, как пояснили «Фонтанке» в УК «Севкабель. Порт», ситуацию они понимают. О том, что с прошлого апреля по сентябрь «Невский баталист» использует коммерческие площади бесплатно, никто даже не заикается.

По данным «Фонтанки», на тему, что делать с панорамой после майских торжеств, а главное, как доложить об этом Путину, всю неделю перед визитом в Петербург у многих чинов болела голова. Таблетку от этой боли и предстояло искать в блокадном музее на Соляном, куда президент увез с собою Поштаренко.

Поганый рот закроем навсегда

В Соляном переулке разведпризнаки прибытия статусного гостя были очевиднее. От внезапного похолодания ежился глава Центрального района Максим Мейксин, на фасад со стороны Гангутской пристраивали флаги, печальный газон Соляного переулка декорировали свежей землей. Объявление на стекле входной двери подчеркивало — тут вам не абы что, а государственное учреждение, вольностей не будет, музей закрыт с 14.00. Потенциальные посетители читали, вздыхали и уходили. Возможно уходили в «Севкабель. Порт», снова открытый до 20.00.

В Музее блокады к 14.00 остались только сотрудники, они придирчиво сдували пылинки со свеженьких стендов, да корреспонденты федеральных телеканалов. Эти выбирали ракурсы, чтобы записать стендап на фоне снарядов, пулеметов, реконструкций военного быта. В блокадной школе из рамки своего портрета на них поглядывал Пушкин; у портрета Берии, оформляя протокол задержания, косился сотрудник НКВД.

Экспозиция в Музее блокады тоже новая. Она, как и панорама «Невского баталиста», открылась в сентябре. На создание выделяли 150 миллионов из резервного фонда президента. По данным Смольного, с сентября по декабрь в музей на Соляном пришли чуть больше 22 тысяч человек. За это же время по «Дороге через войну» прошли свыше 60 тысяч петербуржцев и гостей города. Разница в посещаемости перекликается с суммой грантов: и там, и там — втрое.

На Соляной Владимир Путин приехал к 16.00, но новинку осмотрел еще стремительнее. Основное время ушло на общение с ветеранами и представителями общественных организаций. Здесь прозвучало ключевое – в год 75-летия Победы ветераны должны получить по 75 тысяч рублей.

Далее пошли просьбы: помочь с использованием архивных документов; поддержать создание института истории блокады; исправить ситуацию, при которой территории воинских захоронений отдаются под застройку. Президент едва ли не каждый ответ начинал словами «считаю это крайне важным» и, в общем, никому не отказал.

Доброжелательный настрой резко сменился на воинственный, когда заговорили об искажении истории. Противопоставить этому, по словам Путина, можно только правду. А для этого требуется создать открытый центр документов, относящихся к участию СССР во Второй мировой войне. Кстати, на встрече прозвучало, что этот центр может обосноваться и в Петербурге, президент обещал подумать.

«Мы заткнем рот, тем, кто пытается переиначить историю подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов, наших дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою родину и весь мир практически от коричневой чумы, от нацизма», – сказал он строго. И повторил: «Мы поганый рот этот закроем этими документами навсегда».

В общей сложности «поганый рот» прозвучал трижды. В какой-то момент показалось, затыкать его надо идти прямо сейчас, закончив встречу на Соляном. Но еще были дела не менее важные. Нужно было решить с «Дорогой через войну». Говорили без камер и фактически на троих: Путин, Поштаренко, Беглов. Новый полпред Александр Гуцан тоже присутствовал, но молчал.

По данным «Фонтанки», Беглов в третий раз пообещал президенту, что панорама останется в Петербурге и предложил дорожную карту: до конца года «Севкабель» на Кожевенной линии, аренду оплатит Смольный, а как только Минобороны съедет из Соляного переулка, бывший военный городок отдадут «Невскому баталисту». По мысли Беглова, военные должны освободить пространство к 2024 году. Они действительно обещались уехать в Кронштадт, министр обороны Сергей Шойгу анонсировал, что построит на острове военно-морской кластер, но за прошедшие два года дело не сдвинулось с точки подготовки предпроектной документации.

Дмитрий Поштаренко, впрочем, не уверен, что музей в Соляном, это то, что ему нужно. Как рассказал он «Фонтанке», 18 января в разговоре с президентом он упомянул, что ему больше подходит площадка «Алмаз-Антея» на Обводном канале — нужно лишь «волевое решение». Дмитрий Поштаренко по итогам встречи с Путиным полон оптимизма, но все же сдержанного. «Все закрутилось, – говорит он. – Есть некая фора в виде возможности быть в «Севкабеле» до конца года. Комитет по имуществу обещал поискать еще варианты».

В борьбе за право быть домом для самой масштабной в мире трехмерной панорамы о Великой Отечественной войне у Петербурга есть соперники. Как рассказал Дмитрий Поштаренко, ему уже поступило предложения от других регионов — там власти готовы приютить его детище, оплатив расходы по перемещению и выдав стационарную площадку.

Юлия Никитина,

Николай Кудин,

Иван Баранов,

«Фонтанка.ру»