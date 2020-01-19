Каршеринговые машины вышли один на один на Дачном, а на КАД и у ЗСД пополнили «паровозики»

Несколько раз за минувшие сутки в Петербурге в ДТП попадали каршеринговые автомобили. О ночной аварии на проспекте Космонавтов «Фонтанк» уже сообщала. Вот ещё три инцидента.

На Дачном проспекте вечером 18 января столкнулись два каршеринга, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Незадолго до этого на КАД, в районе съезда на Пулковское шоссе, собрался «паровозик». Судя по видеозаписи в телеграм-канале «Мегаполис», одним из участников этого массового ДТП был каршеринговый автомобиль.





Ещё один длинный «паровозик», тоже с каршерингом, попал на видео в ночь на субботу в районе въезда на ЗСД на Васильевском острове. Запись была выложена в паблике «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Хотя в среде автомобилистов считается, что арендованные машины, как и такси, чаще других попадают в аварии, статистика доказывает, что это миф: просто они более приметные и вызывают общественный резонанс.



