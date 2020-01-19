Немцы устроили две демонстрации в связи со стройкой завода Tesla: за и против

Около 200 жителей местечка Грюнхайде, что неподалеку от Берлина, 18 января выступили против строительства первой европейской Gigafactory. Под этот проект выделяется участок близлежащего леса в 300 гектаров, а сама стройка должна начаться в первой половине 2020 года.

Именно уничтожение леса вызвало резкие протесты местных жителей, пишет DPA. «Нет большому заводу на месте леса», – так написано на одном из плакатов. Недовольство жителей вызвано также тем фактом, что переговоры о выделении территории под строительство прошли в обстановке секретности. «Секретные переговоры — вред окружающей среде», – гласит другой транспарант.

Первый европейский завод Tesla – Gigafactory 4 – рассчитан на годовой выпуск 500 тысяч электромобилей Model 3 и Model Y, предназначенных для европейского рынка. Он должен заработать в 2021 году. Производство электромобилей в Германии позволит существенно снизить цены для европейских покупателей, как это уже произошло после запуска Gigafactory 3 в Китае.

Одновременно с демонстрацией против строительства в Грюнхайде прошла значительно менее многочисленная демонстрация в поддержку планов Tesla. В ней, по данным полиции, приняли участие около 30 человек, хотя организаторы называли другую цифру – 50 участников. Это была одноразовая акция, демонстрирующая местным жителям, что не все против, отмечают организаторы. Некоторые при этом приехали на своих «Теслах».





По данным полиции, между участниками манифестаций состоялась словесная перепалка, которая закончилась мирно.

Это не первый протест против строительства завода под Берлином, но первый собравший более двух сотен участников. Представители Tesla в Германии в курсе ситуации и, по данным Electrek, даже открыли специальную общественную приемную на месте стройки.



