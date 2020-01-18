Рестораны в турецких отелях будут рассказывать туристам о составе блюд

Турецкие отели обязали указывать основные ингредиенты блюд и подаваемых напитков, сообщает 18 января РИА «Новости» со ссылкой на АТОР.

В стране вступил в силу новый регламент маркировки пищевых продуктов, обязывающий заведения общепита, в том числе рестораны гостиниц, информировать потребителей о составе блюд и алкогольных напитков.

Для каждого блюда будет подготовлена информация (предпочтительно, на нескольких языках) о его названии, составе, калорийности, сроке годности и веществах, которые могут вызвать аллергию, поясняют в Ассоциации отельеров Турции. На шведских столах предполагается размещать специальные плакаты, которые должны привлекать внимание. Отдельно туристов будут предупреждать о следующих ингредиентах:

глютеносодержащие зерновые культуры;

ракообразные, моллюски, рыба;

яйца;

соя;

молоко и молочные продукты, включая лактозу;

арахис, семена кунжута, горчица и плоды с твёрдой оболочкой: миндаль, фундук, грецкий орех, орех кешью, пекан, бразильский орех, фисташка, орех макадамия;

сельдерей;

люпин;

диоксид серы и сульфиты.







