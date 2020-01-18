На Приморском шоссе сбили пенсионерку, на Большом проспекте П.С. – школьника

Список субботних ДТП с пешеходами, открытый смертельной аварией на трассе «Нарва», продолжили несколько случаев. Среди пострадавших есть ребёнок.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 18 января около 18:15 на Приморском шоссе, напротив заправки на Школьной улице, 67-летний мужчина на Mercedes Vito в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 79-летнюю женщину, пересекавшую дорогу на запрещающий сигнал светофора. В тяжёлом состоянии пенсионерку госпитализировали.





Через 45 минут на Петроградской стороне пострадал 12-летний мальчик. 44-летний мужчина на Toyota RAV4 сбил его на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 35 по Большому проспекту П.С. Мальчек ехал по «зебре» на самокате. Он получил лёгкие травмы.

Ещё одно ДТП, о котором стало известно сегодня, случилось пятничным вечером в Ленобласти. Как передаёт «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Выборгскому району, 17 января около 18:30 в Светогорске на улице Победы, 28, мужчина 1957 года рождения на автомобиле Great Wall совершил наезд на 64-летнего пешехода – мужчина шёл перед близко идущим транспортом вне зоны перехода. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии поместили в реанимацию.