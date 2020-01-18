Воскресному Петербургу обещают крещенские дожди и крепкий ветер, но облака он не сдует

Январское тепло не собирается уходить из Петербурга в воскресенье. Синоптики прогнозируют на Крещение снег, но мокрый и только ночью.

По данным Северо-Западного гидрометцентра, 19 января в городе на Неве воздух прогреется до 4 градусов по Цельсию, вечером будет прохладнее, но в минус температура не уйдёт. В прогнозе умеренные дожди днём, мокрый снег ночью и усиление ветра.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, во второй половине дня в прибрежных районах Финского залива его порывы усилятся до 15 метров в секунду.

Похолодание метеорологи сулят Петербургу в конце следующей недели. По их прогнозам, столбик термометра сползёт ниже нуля, и на Северо-Запад придёт снег.







