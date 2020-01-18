Фанаты «Зенита» пустили танк по мосту через Неву и осветили его файерами

Болельщики петербургского футбольного клуба «Зенит» провели 18 января акцию, посвященную Дню прорыва блокады Ленинграда, на мосту через Неву на 40-м километре трассы «Кола». Недалеко от этого места в 1943 году в ходе операции «Искра» соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов, прорвав вражеское оцепление.

По информации «Мегаполиса», сперва по мосту проехал макет танка Т-60 со знаменем. Затем фанаты, выстроившись у перил, зажгли файеры.





Кроме того, болельщики возложили цветы к одному из танков на территории музейно-мемориального комплекса «Прорыв».



