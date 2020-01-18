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Авто
18.01.2020 22:25
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Автовладельцы требуют проверить полмиллиона Tesla: их подозревают в неадекватном поведении

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) получила петицию от 127 владельцев Tesla с требованием проверить тысячи выпущенных компанией Илона Маска электромобилей. В документе утверждается, что они в некоторых случаях самостоятельно увеличивали скорость, что приводило к несчастным случаям. Об этом пишет Automotive News.

В петиции идет речь о 123 электромобилях Tesla моделей S, X и 3, которые якобы без вмешательства водителя увеличили скорость. Это стало причиной как минимум 110 ДТП, в которых пострадали 52 человека, указывают заявители. Сначала они попросили NHTSA проверить как минимум 500 тысячи «Тесл» из 921 тысяч когда-либо выпущенных компанией. Затем, вечером 17 января появилась «отредактированная» версия петиции с требованием «отозвать все Model S, Model X и Model 3, выпущенные с 2013 года».

Согласно американским законам, подобную петицию может подавать любой автовладелец или группа автовладельцев, а NHTSA после обязательной проверки может принимать по ней меры или отклонить претензии. На данный момент ведется такая предварительная проверка.

Большинство случаев «непреднамеренного ускорения», по данным петиций, происходило при попытках поставить электромобиль в гараж или на парковку, и тогда машины врезались в стену или в деревья. Возможно, то же самое случилось в 2018 году во Флориде, когда женщина на Tesla Model X неожиданно пробила стену спортзала. Было зафиксировано и несколько случаев неожиданного ускорения электромобилей Tesla в плотном дорожном трафике, причем как с работающим автопилотом, так и с неактивным. В частности, до сих пор неясно, что именно произошло в марте 2018 года, когда в Калифорнии Tesla Model X  на большой скорости врезалась в бетонное ограждение – комиссия NHTSA вынесет окончательное решение по этому случаю лишь в конце февраля этого года.


NHTSA по своей инициативе расследовала несколько происшествий, в которых замечено неадекватное поведение электроники Tesla. Напрмер, 29 декабря в штате Индиана Tesla Model 3 влетела в припаркованный грузовик, и водитель электромобиля погиб.

Чаще всего подозрение падает на электронный автопилот Tesla, систему вызова с парковки и другие системы помощи водителю. Хотя Илон Маск настаивает на том, что все эти системы носят сугубо вспомогательный характер и всегда должны контролироваться водителем, автовладельцы зачастую ведут себя слишком беспечно, вплоть до того, что позволяют себе спать за рулем, иногда на этом попадаются даже сотрудники самой Tesla.


 

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