ДТП с маршруткой на Светлановском: видео показывает, как из неуправляемого автобуса люди выпадают на землю

Ещё одно ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в Петербурге, и снова есть видеозапись. Она доказывает вину водителя автобуса.

Вечером 18 января маршрутный автобус, поворачивая налево со Светлановского проспекта на улицу Академика Байкова, не пропустил едущий прямо «Мерседес», сообщает в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидец Владимир, остановившийся помочь участникам аварии. По его словам, пострадали пассажиры маршрутки, карета Скорой помощи приехала через 5 минут после вызова.

Столкновение зафиксировала камера наружного наблюдения. На записи видно, как после удара, который пришёлся в дверь, из салона автобуса вылетели два человека: один упал на дорогу, а другой на газон, куда автобус ушёл, пробив ограждение. «Из окна пассажир вылетел, чудом не раздавила маршрутка», – пишет в комментариях Юля.





Днём «Хонда Цивик» врезалась в маршрутку на Московском проспекте, пострадал, по словам очевидцев, водитель автомобиля.



