Принц Гарри и Меган Маркл потеряют королевские титулы и вернут деньги в казну

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри после отказала от королевских полномочий потеряют свои титулы, перестанут получать государственные средства и более того – собираются вернуть деньги казне. Об этом объявил Букингемский дворец, сообщает 18 января «Газета.Ru».

«Герцог и герцогиня более не будут именоваться «Их Королевские Высочества», поскольку не будут более являться работающими членами королевской семьи», — говорится в сообщении дворца.

Кроме того, Меган и Гарри намерены возместить в казну деньги, потраченные на ремонт коттеджа Фрогмор, где они будут жить в Великобритании.

Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от полномочий в начале января и жить на две страны – в Британии и в США. Королева Елизавета II не сразу, но поддержала решение внука.







