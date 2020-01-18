Происшествия
Минирование Конституционного суда бездомный объяснил депрессией от послания президента
Житель Белгородской области Виктор Николаев заявил, что заминировал Конституционный суд на фоне послания Владимира Путина Федеральному собранию.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 18 января Октябрьский суд отправил Николаева под стражу на два месяца. Его подозревают в заведомо ложном сообщении об акте терроризма с целью дестабилизации органов власти.
Арестованный заявил, что к минированию привела депрессия. Он якобы посмотрел послание президента и окончательно расстроился из-за обстановки в стране.
«Гуляя 17 января по Сенатской площади, я вспоминал Николая I и декабристов. Вошел в приемную Конституционного суда проконсультироваться о соблюдении прав и свобод человека. Мне выдали брошюру, читать ее не стал», – рассказал на допросе подозреваемый предысторию минного звонка.
Выйдя из суда, Николаев дошагал до «Медного всадника» и набрал «112» со своего телефона. Оператор в попытке удержать минера на связи просила его о помощи: дескать, здание огромное, помоги нам, милый человек, бомбу отыскать, сориентируй. Николаев растерялся, фантазия ему отказала, разговор он оборвал.
Задержали белгородца через несколько часов у Юсуповского сада. Номер, с которого он вел беседу, зарегистрирован на него. Выследить и отыскать Николаева не составило труда.
По данным «Фонтанки», подозреваемый затребовал медицинскую экспертизу, поскольку, по его мнению, психоэмоциональное состояние оставляет желать лучшего. Звонком о бомбе, утверждает Николаев, он хотел привлечь внимание общественности и правоохранительных органов к проблеме несоблюдения прав и свобод.
Николаев бездомен. В Петербург из города Губкин, где умерли его родители, приехал в прошлом году, поработал немного курьером, но все деньги с карточки списали в счет кредитного долга. Жил он абы где. После ареста ему гарантированы бесплатные ночлег и питание. Санкция статьи – от шести до восьми лет колонии. Николаев этому вряд ли рад. Он просился на подписку о невыезде и обещал устроиться в «Ночлежке».