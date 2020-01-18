Минирование Конституционного суда бездомный объяснил депрессией от послания президента

Житель Белгородской области Виктор Николаев заявил, что заминировал Конституционный суд на фоне послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 18 января Октябрьский суд отправил Николаева под стражу на два месяца. Его подозревают в заведомо ложном сообщении об акте терроризма с целью дестабилизации органов власти.

Арестованный заявил, что к минированию привела депрессия. Он якобы посмотрел послание президента и окончательно расстроился из-за обстановки в стране.

«Гуляя 17 января по Сенатской площади, я вспоминал Николая I и декабристов. Вошел в приемную Конституционного суда проконсультироваться о соблюдении прав и свобод человека. Мне выдали брошюру, читать ее не стал», – рассказал на допросе подозреваемый предысторию минного звонка.





Выйдя из суда, Николаев дошагал до «Медного всадника» и набрал «112» со своего телефона. Оператор в попытке удержать минера на связи просила его о помощи: дескать, здание огромное, помоги нам, милый человек, бомбу отыскать, сориентируй. Николаев растерялся, фантазия ему отказала, разговор он оборвал.

Задержали белгородца через несколько часов у Юсуповского сада. Номер, с которого он вел беседу, зарегистрирован на него. Выследить и отыскать Николаева не составило труда.

По данным «Фонтанки», подозреваемый затребовал медицинскую экспертизу, поскольку, по его мнению, психоэмоциональное состояние оставляет желать лучшего. Звонком о бомбе, утверждает Николаев, он хотел привлечь внимание общественности и правоохранительных органов к проблеме несоблюдения прав и свобод.

Николаев бездомен. В Петербург из города Губкин, где умерли его родители, приехал в прошлом году, поработал немного курьером, но все деньги с карточки списали в счет кредитного долга. Жил он абы где. После ареста ему гарантированы бесплатные ночлег и питание. Санкция статьи – от шести до восьми лет колонии. Николаев этому вряд ли рад. Он просился на подписку о невыезде и обещал устроиться в «Ночлежке».



