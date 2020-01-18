Иран сообщил об отправке чёрных ящиков сбитого самолёта на Украину

Чёрные ящики украинского лайнера, сбитого иранскими военными под Тегераном 8 января, отправят на Украину. Об этом пишет 18 января РБК со ссылкой на Reuters.

«Используя опыт Франции, Канады и Америки, мы попытаемся расшифровать [чёрные ящики] в Киеве», — передает иранское агентство Tasnim слова главы отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайефара.

Расшифровка, как уже сообщалось, начнется 20 января. Если украинцам расшифровать записи не получится, их могут направить во Францию.

«Боинг» «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января после вылета из аэропорта Тегерана, погибли 176 человек. 11 января Иран признал вину: самолёт был сбит ракетами. 10 января Украине предоставили доступ к бортовым самописцам, а также, по словам главы МИДа страны, к записям переговоров диспетчеров тегеранского аэропорта с пилотами. 11 января СМИ сообщили, что черные ящики отправят во Францию, так как в Иране это не сделать из-за недостатка технологий. 15 января генпрокурор Украины и СБУ попросил Иран передать чёрные ящики в Киев.







