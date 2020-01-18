От детей и общества отца-истязателя из Купчино закрыли в изоляторе, для ареста мачехи не хватило оснований

Фрунзенский районный суд арестовал до середины марта жителя Петербурга, который издевался над своими детьми. Отправить в изолятор его жену пока не вышло.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, отца арестовали до 16 марта и предъявили ему обвинения по четырём пунктам: неисполнение обязанностей по воспитанию детей, умышленное причинение тяжкого вреда группой лиц по предварительному сговору и два эпизода истязания, один из которых с теми же отягчающими обстоятельствами.

Вместе, по версии следствия, супруги издевались над старшей дочерью арестованного. Мачехе также предъявляют групповое истязание и тяжкий вред, однако пока что она остаётся в изоляторе временного содержания. Срок задержания продлён на трое суток по просьбе следствия – ему нужны дополнительные аргументы для заключения ее под стражу.

Все трое детей петербуржца – дочь от первого брака, сын и годовалая девочка от обвиняемой – переданы в органы опеки. По предварительной информации, родственников, которые были бы готовы взять на себя их воспитание, нет. Мать девочки, пострадавшей больше всех, по некоторой информации, жива, но ребёнка ей вернуть невозможно.





Как сообщалось ранее, условия жизни детей вскрылись в середине декабря, когда пятилетняя девочка попала в больницу. Она была острижена почти налысо, врачи диагностировали сотрясение мозга, на локте гноилась непроходящая открытая рана. Сперва 23-летний отец заявил, что она упала с горки, но после рассказа трёхлетнего сына, также с синяками и царапинами по всему телу, версия изменилась. Молодой человек объяснил, что дочь он и его 35-летняя жена били, потому что она внешне напоминала его первую жену. Чем провинился сын, осталось неизвестным. Годовалая девочка не пострадала.

Страницы в соцсетях обоих обвиняемых закрыты, но профили украшают фотографии с детьми.

По версии следствия, детей били руками, ногами, битой, палкой, поливали их кипятком. Старшей дочери отец чуть не вырвал зубы.



