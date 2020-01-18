Железнодорожный переезд в Шувалово пришлось закрыть: там начала разваливаться на ходу легковушка

Железнодорожный переезд в Выборгском районе Санкт-Петербурга вечером 18 января был ненадолго закрыт по необычной технической причине – из-за самопроизвольного отделения «запчасти» от автомобиля.

Отвалилось колесо у «Дэу Нексии» прямо на переезде, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В пресс-службе ОЖД «Фонтанке» пояснили, что в 19:15 во время проезда охраняемого железнодорожного переезда вблизи станции «Шувалово» у легкового автомобиля отлетело колесо. В 19:25 на автомобиль установили колесо, и он покинул границы переезда. На движение поездов инцидент не повлиял.







