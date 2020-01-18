Обвиняемая в нежелательном активизме Анастасия Шевченко увидела в материалах дела себя полуобнаженной

Знакомясь с материалами дела, обвиняемая в участии в нежелательной организации Анастасия Шевченко обнаружила кадры с собственным изображением в нижнем белье. В ее спальне была установлена слежка. Об этом 18 января сообщают местные СМИ, ссылаясь на вчерашний пост в Facebook дочери обвиняемой.

Как написала девушка, о том, что в квартире была установлена слежка, ее семье стало известно осенью, но что именно ростовские оперативники центра «Э» снимали в спальне, увидели только сейчас. На некоторых видеозаписях фигурантка ходит по комнате в нижнем белье. Отмечается, что слежка была установлена за полгода до ареста с разрешения суда. Те, кто монтировал аппаратуру, смогли войти и выйти, не оставив никаких следов.

Два дня назад суд продлил Анастасии Шевченко меру пресечения в виде домашнего ареста и ужесточил его условия. Ей запретили звонить дочери и маме.

Анастасия Шевченко стала первой россиянкой, которую обвинили в сотрудничестве с нежелательными организациями. Следствие тянется год, женщине грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас она читает материалы.





«Открытая Россия», с которой сотрудничала Шевченко, была признана нежелательной на территории РФ весной 2017 года по решению Генпрокуратуры РФ. После нескольких уголовных дел организация, чтобы защитить активистов, заявила о ликвидации.



