Синоптики ждут 12-градусную аномалию в Петербурге, цветущие розы и крокусы с Сизова не против

Гидрометцентр назвал три региона, где в ближайшие 10 дней может наблюдаться наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур. Среди них – Санкт-Петербург, компанию ему составят Москва и Эвенкия.

Как передаёт 18 января РИА Новости, отклонение от климатической нормы в 12 градусов по Цельсию синоптики ожидают в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также в Москве и Московской области. В Эвенкии среднесуточная температура, по прогнозу, составит минус 24 градуса вместо обычных минус 36.

Петербургская погода за последние дни несколько раз ставила рекорды, а в пятницу даже замахнулась на 95-летний рекорд максимальной температуры. Растения и животные ведут себя соответствующе: вылезают на поверхность (как бобры, так и цветы) и распускаются. Цветник на проспекте Сизова в Приморском районе демонстрирует 18 января читатель «Фонтанки» Антон Кубышкин в паблике «Грибы и Грибники СПб». На его фотографиях среди прочих – красная и белая садовые розы, крокус, очиток. Все кадры сделаны на улице, правда, около домов, где всё-таки чуть теплее, чем в парках, рассказал «Фонтанке» Антон.





Цветы, однако, вряд ли доживут до настоящей весны: к концу следующей недели возможно похолодание и снег.



