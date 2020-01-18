Будущего педиатра в Петербурге задержали за насилие над студенткой, секс-свидание он устроил на рабочем месте

Студентка медицинского университета подверглась насилию во время рабочей смены в больнице Выборгского района Петербурга. Своим обидчиком она назвала коллегу, который мечтает стать детским врачом.

По информации «Фонтанки», утром 18 января сотрудники уголовного розыска Выборгского района навестили 31-летнего Шухрата и доставили его в Следственный комитет. Мужчина учится на пятом курсе педиатрического медицинского университета, полученные навыки отрабатывает в Ленинградской областной клинической больнице.

19-летняя четверокурсница Северо-Западного государственного медицинского университета проходит практику там же, на проспекте Луначарского, но в другом отделении. Принудительное сексуальное общение с коллегой, по её словам, произошло около десяти часов вечера 16 января в помещении сестринской.

Насильник якобы доходчиво объяснил, что о случившемся необходимо промолчать. Однако после смены состояние дочери заметили родители, обет молчания она не выдержала. Студент мог бы считать везением, что свои претензии отец девушки изложил в заявлении в полицию, а не привлёк к расследованию дагестанскую диаспору. Подозреваемого задержали на двое суток по возбужденному в СК делу об изнасиловании. По данным нашего издания, свою вину он не отрицает.







