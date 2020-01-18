Смольный вслед за Путиным рассказал, сколько денег выплатит ветеранам к юбилею Победы

После заявления Владимира Путина о планируемой выплате ветеранам войны по 75 тысяч рублей администрация Петербурга сообщила о городских выплатах к 75-летию Победы.

К 75-летию Победы ветераны войны, участники войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей получат единовременные выплаты из городского бюджета в размере 7 тысяч рублей, дети войны – по 3 тысячи рублей. На эти цели в городском бюджете предусмотрено 1,5 миллиарда рублей. Выплаты получат всего 320 тысяч человек: 240 тысяч детей войны, более 73 тысяч жителей блокадного Ленинграда, 9 тысяч малолетних узников фашистских концлагерей. 7 тысяч ветеранов войны, 4,1 тысячи человек, награждённых медалью «За оборону Ленинграда», отмечает пресс-центр Смольного.

С 1 января 2020 года петербуржцам, родившимся и жившим в Ленинграде в время блокады, предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, в том числе ежемесячная денежная выплата в размере 3 тысяч рублей, подчёркивается в сообщении. При этом инвалиды I группы получают по 10 тысяч рублей, инвалиды II группы – по 7,5 тысячи, инвалиды III группы – по 5 тысяч рублей.

Ещё один информационный повод Смольному дало посещение президентом Пискарёвского кладбища. Во время общения с горожанами к Путину обратилась женщина с жалобой на то, что её 94-летняя мать из Брянской области не получает положенных выплат и льгот. Губернатор Александр Беглов дал поручение председателю комитета по социальной политике Александру Ржаненкову разобраться в ситуации и передать информацию в администрацию Брянской области для принятия мер.







