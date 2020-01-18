Японская графика, китайская каллиграфия. В благотворительном кафе «Сад» открылась выставка особого художника

В благотворительном кафе «Сад» можно увидеть работы особого художника – Геннадия Завьялова, который создаёт необычные и удивительные картины.

Геннадий Завьялов – один из «старожилов» арт-студии психоневрологического интерната № 3, которая открыла благотворительная организация «Перспективы» в 2001 году. Несмотря на жизнь в довольно закрытых условиях, его художественный мир не ограничен – вдохновение он черпает в японской графике и китайской каллиграфии.

«Однажды у нас даже возникла идея – из бумаги сооружали вазы, похожие по стилю на китайские, и Геннадий сам разрисовал, – говорит Павел Белов, педагог мастерской рукоделия «Перспектив», – Интересно получилось. Жаль, что не продолжили».

У Геннадия, как и у всех художников арт-студии, индивидуальный почерк. Работая над картинами, он склонен смягчать цветовые контрасты, уделяя особое внимание тонко разработанной фактуре. Нередко художник действует, как мастер каллиграфии, и живописная поверхность напоминает письмо.

Работы Геннадия уже выставлялись. Например, в 2018 году художник принял участие в выставке «Добрая мина», прошедшей в петербургском Новом музее. Теперь его картины можно увидеть в благотворительном кафе «Сад» (Воронежская улица, 42а). Выставка продлится до 24 января.

Напомним, кафе «Сад» открылось в Петербурге осенью 2019 года. Основная цель создателя кафе – благотворительность. По словам владельца, некоторое время назад он участвовал в организации приготовления и раздачи бесплатных обедов. С тех пор у него возникла идея – решить проблему доступа к пище нуждающимся. Пока самостоятельно этого он сделать не может, но решил помочь фондам – вся чистая прибыль кафе направляется в благотворительные организации.