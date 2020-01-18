Доброе дело
Японская графика, китайская каллиграфия. В благотворительном кафе «Сад» открылась выставка особого художника
В благотворительном кафе «Сад» можно увидеть работы особого художника – Геннадия Завьялова, который создаёт необычные и удивительные картины.
Геннадий Завьялов – один из «старожилов» арт-студии психоневрологического интерната № 3, которая открыла благотворительная организация «Перспективы» в 2001 году. Несмотря на жизнь в довольно закрытых условиях, его художественный мир не ограничен – вдохновение он черпает в японской графике и китайской каллиграфии.
«Однажды у нас даже возникла идея – из бумаги сооружали вазы, похожие по стилю на китайские, и Геннадий сам разрисовал, – говорит Павел Белов, педагог мастерской рукоделия «Перспектив», – Интересно получилось. Жаль, что не продолжили».
У Геннадия, как и у всех художников арт-студии, индивидуальный почерк. Работая над картинами, он склонен смягчать цветовые контрасты, уделяя особое внимание тонко разработанной фактуре. Нередко художник действует, как мастер каллиграфии, и живописная поверхность напоминает письмо.
Работы Геннадия уже выставлялись. Например, в 2018 году художник принял участие в выставке «Добрая мина», прошедшей в петербургском Новом музее. Теперь его картины можно увидеть в благотворительном кафе «Сад» (Воронежская улица, 42а). Выставка продлится до 24 января.
Напомним, кафе «Сад» открылось в Петербурге осенью 2019 года. Основная цель создателя кафе – благотворительность. По словам владельца, некоторое время назад он участвовал в организации приготовления и раздачи бесплатных обедов. С тех пор у него возникла идея – решить проблему доступа к пище нуждающимся. Пока самостоятельно этого он сделать не может, но решил помочь фондам – вся чистая прибыль кафе направляется в благотворительные организации.
Справка:
Арт-студия петербургской благотворительной общественной организации «Перспективы» — художественное пространство, основанное в 2001 году при психоневрологическом интернате №3 в Старом Петергофе.
В настоящее время студия располагает архивом из 3000 произведений, созданных в период с 2001 по 2019 гг. Жанровый спектр хранящихся в нем работ крайне широк: от абстрактной живописи и скульптуры до фотографии и саунд-арта. С момента своего основания студия ведет активную выставочную деятельность. Работы художников арт-студии хранятся в собрании лондонского Музея всего, в 2014 году студия участвовала в десятой «Манифесте», выставлялась в Музее Ахматовой (2005, 2017, 2018), в лофт-проекте «Этажи» (2008 и 2013 гг.), в музее-квартире «Митьков» (2009), в гамбургской галерее Die Schlumper (2015), московском Парке Горького (2016), Новом музее (2018) и Музее стрит-арта (2017, 2018, 2019), а также в рамках основного проекта Уральской биеннале современного искусства (2017) и 11-го Международного фестиваля медиаискусства «Киберфест» (2018).