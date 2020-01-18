На дороге в пригороде Петербурга заметили одинокого страуса

Страуса, в одиночку гуляющего по проселочной дороге среди коттеджей на окраине Павловска, снял на видео проезжавший мимо водитель. Запись опубликована 18 января в паблике «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Птица принадлежит одной из жительниц района Зверинец, любительнице зверей, пишут местные жители в сообществе «АВТО Пушкин». Раньше женщина якобы выгуливала страуса на поводке, а теперь, видимо, стала выпускать одного.

Необычные участники дорожного движения в Пушкинском районе не редкость. В самом Пушкине автомобилистам часто преграждают проезд индюки, в ноябре они устроили перепалку с водителями.



