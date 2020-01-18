Петербуржцы обняли Жемчужный пляж

Сто с лишним человек 18 января «обняли» Жемчужный пляж – выстроились живой цепью, чтобы встать на защиту берега Финского залива в начале улицы Адмирала Черокова. Таким образом активисты хотят привлечь внимание властей и общественности к проблеме строительства дороги по береговой линии залива с уничтожением пляжа.

Инициативная группа жителей выступает за сохранение и развитие береговой линии в квартале «Балтийская жемчужина». По их мнению, на прибрежной территории вдоль Балтийского бульвара от улицы Маршала Казакова до улицы Адмирала Черокова может быть создано современное общественное пространство.

«Фонтанка» уже рассказывала об этом конфликте. Застройщик «Балтийская жемчужина» строит дорогу, уничтожающую пляж, в продолжение улицы Адмирала Черокова и Балтийского бульвара, притом что на макете компании пляж красиво благоустроен. На обращения жителей Красносельского района чиновники отвечают, что «это не относится к вопросу обсуждения».







