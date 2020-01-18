Музей «Дорога через войну» не закроется в мае. Следить за сохранностью Путин поручил Беглову

Трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну» останется в пространстве «Севкабель Порт» на Васильевском острове минимум до конца года. Деньги на аренду снова даст Смольный.

Решение о продолжении работы самой масштабной в мире трехмерной экспозиции о Великой Отечественной войне было принято по итогам визита Владимира Путина в Петербург. Детали разговора без телекамер стали известны «Фонтанке» 18 января. В кулуарной беседе принимали участие президент, губернатор Петербурга Александр Беглов, Северо-Западный полпред Александр Гуцан и автор панорамы Дмитрий Поштаренко.

Как сообщил источник «Фонтанки» в Смольном, предметом разговора стала неопределенность в дальнейшей судьбе трехмерной панорамы «Дорога через войну». Дмитрий Поштаренко построил ее по просьбе Владимира Путина, на деньги президентского гранта. На создание монументальной экспозиции было потрачено свыше 40 миллионов рублей. Собственной площадки у команды Поштаренко нет, поэтому в сентябре 2019 года она открылась на двух тысячах квадратных метров, арендованных в общественном пространстве «Севкабель Порт» на Кожевенной линии. Аренда была оплачена субсидией Смольного, срок договора истекает в конце мая 2020 года.

18 января, в День прорыва блокады Ленинграда, Владимир Путин впервые осмотрел «Дорогу через войну», свои впечатления он отразил в книге отзывов. После встречи с общественниками, которая прошла в Музее блокады в Соляном переулке, и состоялся знаковый разговор. Губернатор Александр Беглов предложил в качестве постоянного адреса «Дороги через войну» будущие площади Музея блокады. Но предполагаемый переезд детища Дмитрия Поштаренко состоится не раньше 2024 года — сейчас основную часть территории занимает военный городок Минобороны.





По информации источника «Фонтанки», Александр Беглов гарантировал Путину, что Смольный продолжит оплачивать аренду в «Севкабель Порту». Обещана субсидия, которая покроет расходы на размещение до конца 2020 года. Предложение Беглова удовлетворило президента. Он поручил губернатору взять дело под личный контроль.

Подробнее о визите Владимира Путина в Петербург читайте в ближайшее время в репортаже «Фонтанки».