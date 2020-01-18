Петербуржец остался без матери, отправился в монастырь за едой и очутился за 100 км. Обратно шёл три дня

Почти неделю брат петербуржца тревожился о состоянии психически нездорового родственника, который тяжело воспринял смерть мамы. Домой из монастыря за сто километров от города он вернулся сам.

По данным «Фонтанки», когда двоюродный брат пропавшего обратился в полицию, никакой информации о нем не было уже вторые сутки. 10 января пропавший похоронил мать, утром следующего дня вышел из дома, и до 17 числа никто не знал, где он находится. Последнее, что мужчина сказал родственнику: хочу уйти в монастырь и найти опекуна. 48-летнего петербуржца, состоящего на учёте в ПНД, искали по больницам и караулили возле дома, информацию успели передать в Следственный комитет.

17 числа он вернулся самостоятельно и сбивчиво рассказал о своих приключениях. Из дома 11 числа он поехал в Александро-Невскую лавру в надежде на еду, сам он готовить не умеет. Возле метро петербуржец спросил у случайного прохожего, как туда пройти, собеседник проявил заботу и помог ему добраться до социальной гостиницы, где мужчину накормили, умыли и предложили работу – как он и хотел, в монастыре.

Его отвезли на остров Коневец, сколько дней он там пробыл – мужчина вспомнить не смог. Кормили плохо, а работа была сложной, поэтому он пошёл домой. Путь примерно в сто километров он проделал за три дня. По предварительной информации, во время путешествия он не пострадал.







