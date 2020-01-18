Дорогу в Мурино, убивавшую колёса десятками, отремонтировали за час

Дорогу, ведущую из Петербурга в Мурино, отремонтировали после того, как десятки автомобилистов лишились там колёс. Об этом 18 января «Фонтанке» рассказали в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.

Жалобы на несколько больших ям на пути к «проколу» под КАД стали поступать несколько недель назад. «На въезде в Мурино семь машин с пробитыми колёсами», – писали, например, в середине декабря в соцсетях. Ситуацию усугубляла погода: в ямах стоит вода, и издалека не видно, что есть дефект покрытия. Загруженность этого участка составляет до нескольких тысяч машин в сутки – это один из двух возможных вариантов выезда из западного Мурино.

Автомобилисты обращались в том числе к губернатору Ленобласти и в дорожный комитет, прикладывая ответы местной администрации. Муниципальная администрация и местная управляющая компания перекидывали друг другу этот вопрос. Муниципалы ссылались на то, что ничего сделать не могут, так как участок дороги не находится на их балансе. Следовательно, местная управляющая компания МАУ МУК там работать не может.





В итоге вечером в пятницу на Охтинскую аллею приехала бригада региональных дорожников и за час заделала все крупные ямы. «Искать очередные отговорки для оправдания собственного бессилия можно бесконечно, однако людям от этого не легче. Мурино, кстати, далеко не единственный пример такого положения дел», — отметил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

Фактически на соседнем проспекте Энгельса тоже регулярно теряют колёса, но ремонта там не предвидится. «Фонтанка» недавно писала об этой проблеме.