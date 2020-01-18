Первые верующие в Петербурге окунулись в ледяную воду. Рассказываем, где искать ближайшую купель

Крещенские купания начались в Петербурге в субботу, 18 января. Первопроходцы уже нырнули в «проруби» в Кронштадте, в Невском районе и на Васильевском острове, в ближайшее время список адресов расширится.

С 11 часов утра желающих окунуться ждут на Рыбацком проспекте, 12, и на набережной Лейтенанта Шмидта, 27/2, после полудня открылась иордань в Кронштадте. За безопасностью присматривают спасатели и волонтёры, устроить заплыв не позволяют специальные ограждения.

В Петербурге сейчас +1,4 градуса, но впечатление от зимнего плюса портит порывистый ветер до 7 м/с. Температура Невы колеблется около нуля градусов. Пока в воду стремятся немногие, но купания только стартовали. Для крещенской традиции готовили 26 купелей, но накануне праздника список сократили до 22. Ищете ближайшие на карте «Фонтанки».





Спасатели тем временем напоминают, что у воды ждут трезвых, здоровых и не голодных. Погружаться с головой, несмотря на традицию, не рекомендуют. Впрочем, и сами священники говорят, что единого правила для крещенских купаний нет, поскольку это скорее светский обряд, чем религиозное таинство.



