Путин в Петербурге: Мы заткнем поганый рот тем, кто хочет принизить подвиг наших отцов

Президент Владимир Путин в ходе посещения Музея блокады Ленинграда заявил о намерении создать архив документов, фото- и видеоматериалов, посвященных участию СССР во Второй мировой войне. Задача – сохранить память о подвиге и заткнуть рот забывчивым.

«Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов, наших дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою родину и весь мир практически от коричневой чумы, от нацизма, – заявил глава государства 18 января. – Думаю, этот сайт и вообще этот центр будет открытым и для наших граждан, и для всего мира… Мы поганый рот этот закроем этими документами навсегда».

Напомним, Владимир Путин находится в Петербурге с визитом, приуроченным ко Дню прорыва блокады Ленинграда. Помимо Музея блокады, в программе главы государства были возложение цветов к памятнику «Рубежный камень» в Ленинградской области и к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище, а также осмотр экспозиции «Память говорит. Дорога через войну». На встрече с ветеранами в Музее блокады президент пообещал, что в год 75-летия Победы все ветераны и приравненные к ним лица получат единовременную выплату в 75 тысяч рублей.







