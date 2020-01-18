Любитель скорости и красного не успел проскочить и ушёл в маршрутку на Московском. ДТП попало на видео

Водитель красной Honda Civic, на каких ездят любители погонять, попал в серьёзное ДТП на Московском проспекте днём 18 января, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, парня из легковушки увезли в больницу на скорой.

ДТП произошло, когда автобус стоял на остановке около районного суда. Мужчина на «Хонде» двигался в правом ряду, перед ним был автобус, а слева, в соседнем ряду – кроссовер, рассказывает Дмитрий. «Красный решил ускориться и проскочить между ними, но ряд заняла «Фабия» из второго ряда слева, красный слишком поздно ее заметил и вжал тормоз что есть сил, чтобы не устроить массовое ДТП или от испуга, ушел немного боком и влетел в автобус», – пишет Дмитрий. В комментариях откликнулась водитель кроссовера Валерия: «Да, так всё и было, кроссовер – это была я, вот только «Фабию» я не помню».





Кроме них ДТП наблюдал Ирназар, стоящий в двух метрах на остановке и собиравшийся сесть как раз в эту маршрутку. По его словам, водитель «Хонды», видимо, был не пристёгнут, поскольку после удара лежал на передних сиденьях.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.



