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18.01.2020 17:27
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В Петербурге появился клон «Петровича». От его владельца с семью судимостями шарахаются и «Аксель моторс», и «Грегорис Карс»

Персона с удивительным плутовским прошлым создала двойник бренда «Петрович». Энергичному петербуржцу выгодно, что его принимают за партнера известных коммерсантов в автосалонах премиум-класса. У клона даже уставной капитал необычный – более 80 млн рублей. О нем уже знает даже владелец Gregory's Cars Григорий Брудный, но «Ламборгини» за 21 миллион рублей он ему все-таки не завернул. Герой дал интересные комментарии «Фонтанке» и 47news. Оказывается, предпринимателей губят лень и нажива.  

По информации «Фонтанки», несколько последних дней менеджеры престижных автосалонов Петербурга перезваниваются и передают друг другу информацию о некоем предпринимателе. Хорошо упакованный мужчина, представляющийся владельцем компании «Петрович», посещает их салоны, подбирая предельно дорогие автомобили. И пытается их купить, присылая счета, но только на бумаге.

Так, по данным «Фонтанки», после праздников он заглянул в «Аксель Моторс Север», где подобрал «БМВ Х6» за 6 миллионов рублей, и в «Грегорис Карс», где решил взять «Ламборгини Урус» за 21 млн рублей. В первом случае сотрудников «Аксель моторс» предупредили коллеги, и они решили подождать транзакции, которой не последовало. А вот «Грегорис Карс» спасла политика хозяина.

«Я слышал об этом случае и таком человеке. Он действительно выбрал красный «Ламборгини», – рассказал «Фонтанке» владелец компании Григорий Брудный. – Но за 26 лет работы нашей фирмы мы отдаем машины только после стопроцентной оплаты».


«Фонтанка» и коллеги с 47news нашли виновника переполоха. Им оказался 39-летний петербуржец Даник Вазовски, который до этого носил совсем другое имя. Биография его приключенческая. За последние 16 лет он семь раз побывал под судом, в основном за мошенничества. Неоднократно отбывал, а вернувшись очередной раз на свободу, в начале 2019 года умудрился заработать два уголовных дела по мошенничеству на территории Адмиралтейского района. Кстати, в его списке есть и грязный нюанс – осуждение за развратные действия, о чем «Фонтанка» уже упоминала.

«Когда я представлялся людям, я что, представлялся чужим именем!? Я присылал чужое ИНН, документы, фамилии, использовал чужую почту? Люди принимают желаемое за действительное. И почему это моя проблема? Если бы им нужны были документы, я бы их предоставлял. Нет проблем. У меня же никто и ничего не просил. В глазах людей читалось: «Сейчас нам дадут деньги». Людей губит жадность, глупость и лень. Потом они начинают кричать, что все вокруг мошенники», – выдал нам в телефонном разговоре Вазовски.

Действительно, по данным системы СПАРК, ООО «Строительный торговый дом «Петрович», руководителем и владельцем которого является Даник Вазовски, зарегистрировано 14 апреля 2019 года. Что интересно, зарегистрировано на той же Софийской улице, что и реальный «Петрович». При этом у «Петровича» Вазовски в уставном капитале прописана фантастическая для стартапа сумма – 85 миллионов 700 тысяч рублей.

В офисе ретейлера «Петрович» нашему изданию сообщили, что знают о втором «Петровиче» и заранее разослали свои контрагентам письма с предупреждением. «В курсе и об этом красавце», – отметил  сотрудник службы безопасности.

Сам ньюсмейкер уверен в себе: «Я хотя бы могу мужиком себя назвать, а не мужчиной, который писает стоя. Мужиком, который может за свои поступки отвечать... Мне один говорил: «Ты полгорода обманул». Я ему: «Давай посчитаем, полгорода – это сколько?». Подробнее об этом незаурядном человеке вы можете прочитать на 47news.
 

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