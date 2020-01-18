Петербургский ветеран попросил Путина снять ограничения на президентский срок. Он поблагодарил и отказался

Президент Владимир Путин прокомментировал предложение снять ограничения на срок президентства в России. Его сделал 18 января один из ветеранов, с которыми глава государства встречался в Музее блокады.

«Нам, старшему поколению, хотелось бы, чтобы в этой статье продолжительность трудовой деятельности по руководству страной президента не ограничивалась конкретными сроками, – обратился к главе государства один из награжденных юбилейной медалью ветеранов. – Чтобы наш народ потом решал, продлить работу президента или освободить его, поблагодарив за сделанное».

Владимир Путин поблагодарил за это предложение и сказал, что расценивает его как оценку своей работы. «В то же время тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80 годов, когда руководители государства один за одним до конца своих дней оставались у власти, и уходили из этой власти, не обеспечивая условия для трансформации власти», – сказал Путин.

Напомним, на этой неделе Владимир Путин предложил ряд конституционных реформ. В частности, он предложил убрать слово «подряд» из той статьи основного документа страны, которая запрещает одному лицу выполнять функции президента два срока подряд.







