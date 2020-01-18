Польша заявила права на некоторые произведения искусства, находящиеся в России

Министерство иностранных дел Польши обвинило Советский Союз в нанесении ущерба польской культуре и заявило права на некоторые произведения искусства, находящиеся в России, сообщает 18 января «Газета.Ru» со ссылкой на твиттер польского МИДа.

Согласно заявлению, подразделения НКВД СССР реквизировали в Польше произведения искусства, более того, Красная Армия и НКВД во время Второй мировой войны часто уничтожали и изымали то, что не трогали немцы.

Многие из изъятых произведений искусства до сих пор находятся в России, отмечает польский МИД.







