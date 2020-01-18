Муниципальный депутат в Петербурге лишился куска уха в магазине – из-за музыки

Муниципальный депутат из Петербурга 18 января пострадал в результате утренней потасовки в магазине. Причиной стало нежелание другого покупателя сделать музыку потише.

Как пишет 47news, 18 января около 9 утра в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о драке в магазине. Прибывшие на место сотрудники полиции застали только жертву нападения, он представился 35-летним депутатом муниципального совета округа «Княжево» Ильёй Рубцовым.

Журналисту издания Рубцов рассказал, что зашёл в магазин на улице Народного Ополчения за продуктами. В помещении находился нетрезвый мужчина лет 35, крепкого телосложения, за спиной у него играла музыкальная колонка так громко, что депутат не мог расслышать слова кассира. При этом мужчина, по словам депутата, покупал алкоголь, хотя до 10 часов продавать его нельзя.

«Бум-бокс какой-то с оглушительной музыкой. Я попросил сделать потише. Он возмутился и сразу кинулся в драку. В процессе борьбы мы упали на пол. Как потом выяснилось, он мне кусок уха надорвал – в травмпункте пришивали», – говорит Рубцов.





По его словам, агрессор был пленён, но потом ускользнул, а хозяин магазина собирался вызвать полиции, но по каким-то причинам не сделал этого. Самого Рубцова увезли на скорой, он уже написал заявление в полицию.

Рубцов, по информации 47news, работает в МКУ «Княжево» с 2012 года, был выдвинут партией ЛДПР. За прошедшее время он занимался организацией деятельности народной дружины, пресечением несанкционированной уличной торговли и борьбой с незаконной парковки на газонах, с 2014 года координировал взаимодействие органов местного самоуправления и правоохранительных органов.



