BBC: Официальное число подхвативших смертельный вирус из Китая занижено более чем в 30 раз

Смертельный коронавирус, вызвавший вспышку неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань, проник в Таиланд и Японию. Учёные уверены, что заразившихся в десятки раз больше, чем говорят официальные данные.

Как пишет BBC News 18 января, к такому выводу пришли в Центре глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона после анализа случаев заражения за пределами Китая (два в Таиланде и один в Японии), а также населения города Ухань и пассажиропотока местного аэропорта.

По их оценкам, в действительности число заразившихся может приближаться к 1,7 тысячи человек. Официально сообщается менее чем о 50 заболевших, два человека умерли.

Британский профессор Нил Фергюсон отмечает, что паниковать пока рано, но поводы для беспокойства есть. По его словам, маловероятно, что такой масштаб объясняется передачей вируса только от животных. Он утверждает, что к вероятности заразиться от человека необходимо отнестись серьёзнее.

Сингапур и Гонконг уже проверяют всех прибывающих из Уханя. Власти США также усилили меры безопасности. В Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке туристов обязали заполнять анкеты, чтобы выявить признаки болезни, и проходить через сканер. В Пулково пассажиры из Китая проходят досмотр через тепловизоры.





