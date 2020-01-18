Путин дошёл до Рейхстага и написал рецензию. За ним на дорогу через войну вышли петербуржцы

Самая большая в мире трёхмерная панорама о Великой Отечественной войне на Васильевском острове снова открыта для посещений. О визите Владимира Путина её автору будет напоминать пожелание дальнейших свершений.

«Благодарю за вашу работу по сохранению памяти о героях борьбы с нацизмом, памяти о наших героических отцах, матерях, дедушек и бабушек. Успехов», – подписался Путин в книге «Память говорит. Дорога через войну» после экскурсии, которую проводил лично автор панорамы Дмитрий Поштаренко.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», как только глава государства и сопровождавший его губернатор Петербурга Александр Беглов покинули экспозицию, их место на пути от брянской деревни 1941-го до Берлина 1945 года заняли обычные посетители. До этого панорама была временно закрыта.





18 января Владимир Путин прибыл в Петербург по случаю годовщины прорыва блокады Ленинграда. Он возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке, побывал на Пискарёвском кладбище и пообещал ветеранам к юбилею Победы выплатить по 75 тысяч рублей.



