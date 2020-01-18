Путин в Музее блокады пообещал ветеранам войны по 75 тысяч рублей в юбилейный год Победы

Президент России Владимир Путин 18 января посетил Музей обороны и блокады Ленинграда. Он обещал, что в год 75-летия Победы все ветераны и приравненные к ним лица получат единовременную выплату в 75 тысяч рублей.

Труженикам тыла, по словам президента, положена выплата в 50 тысяч. Раньше к юбилейным датам платили по 10 и 5 тысяч соответственно.

В ходе мероприятия четыре ветерана войны получили от президента юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ими стали Валентина Андронова, Екатерина Тутурова, Анатолий Климов и Борис Феофанов. Медаль была учреждена в июне, ей награждаются как военнослужащие и труженики тыла, так и несовершеннолетние узники концлагерей и иностранцы, воевавшие в антифашистских формированиях. На медали изображен солдат, пишущий на стене Рейхстага слово «Победа».



