Мадуро собирается открыть в Венесуэле криптовалютное казино

В Каракасе планируется открыть казино со ставками в венесуэльской криптовалюте петро, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Оно расположится в одном из крупных отелей. Об этом 18 января пишет «Газета.Ru» со ссылкой на издание El Nuevo Herald.

Ставки, по словам Мадуро, будет разрешено делать лишь в данной «конвертируемой валюте», на которую можно будет обменять «юань, иену, доллары, евро или любую другую криптовалюту».

Все доходы от работы казино обещают направить на здравоохранение и образование.







