Петербуржец получил три удара ножом за упрек курильщику

В Петербурге полиция ищет оголтелого курильщика, устроившего резню из-за потушенной сигареты. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщили 18 января «Фонтанке» читатели, накануне около 18 часов 51-летний местный житель стал жертвой немотивированной агрессии. Возвращаясь с работы и паркуясь на проспекте Стачек у 118-го дома, мужчина обратил внимание на прохожего, который потушил сигарету о машину. Вступление с курильщиком в диалог дорого обошлось петербуржцу. На замечание незнакомец отреагировал тремя ударами ножом в живот и бегством со Стачек в сторону улицы Маршала Казакова.

Пострадавшего доставили в 26-ю горбольницу в тяжелом состоянии. У него пробита селезенка.

О приметах преступника известно немногое. Это мужчина около сорока лет, высокий, славянской внешности, в коричневой шапке, за спиной, скорее всего, висел темный рюкзак. Камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» поблизости не нашлось.





В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».



