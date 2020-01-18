Воров с битумовозом задержали под Петербургом, смесь с завода увозили тоннами

Экономическая полиция Петербурга задержала двоих похитителей битума. Пока завод не заподозрил неладное, они успели сделать порядка тридцати ходок.

Как сообщает региональное управление МВД, уголовное дело возбуждено по статье о краже. 27-летний житель Ленобласти и его 43-летний знакомый из Новгорода украли почти 900 тонн битума, ущерб нефтеперерабатывающий завод оценивает в 2 млн рублей.

Чтобы заливать в цистерну смесь, они приезжали на предприятие, показывали фиктивные накладные и увозили украденное без всяких препятствий. Сделать им это удалось порядка тридцати раз. Оба задержаны.



