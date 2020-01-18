В центре Петербурга пробки, автомобилисты сообщают о перекрытиях у Дворцового моста

Загруженность дорог Петербурга днём 18 января достигла 4 баллов, что на 1 балл выше обычно субботнего показателя и на 2 выше, чем неделю назад, 11 января.

Автомобилисты сообщают о перекрытиях движения в районе Пискарёвского проспекта, центра, на Васильевском острове. В частности, пишут в «Яндекс.Навигаторе», закрыт Дворцовый мост. Вокруг соседнего Троицкого моста тоже очень плотно.

«Яндекс.Пробки» в 14:42 зафиксировали «самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю» длиной 5,3 километра. Её «маршрут»: Пироговская набережная, Арсенальная набережная, Свердловская набережная – от Гренадерского моста до Пискаревского проспекта.





Сейчас, судя по «Яндекс.Картам», Пискарёвский уж свободен, зато очень плотно в центре.