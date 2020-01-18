Таксист пытался заработать больше на самом уязвимом. Поездка для петербуржца закончилась пистолетом в паху

Житель Петербурга пережил один из самых неприятных моментов в своей жизни после вечерней поездки в «Яндекс.Такси». Пассажир не согласился с ценой, убедить его пытались направленным в пах пистолетом.



Как сообщает региональное управление МВД 18 января, 27-летний петербуржец закончил поездку в девять часов вечера накануне у 35 дома по 16 линии Васильевского острова. Водитель KIA и его пассажир полюбовно разойтись не смогли, препирательства вызвало банальное: не договорились о сумме за поездку.



У водителя оказался наиболее убедительный аргумент, он достал пистолет, один раз выстрелил в ноги потерпевшего, затем приставил оружие к его паху. К облегчению пассажира, стрелять второй раз он не стал, сел в машину и уехал. По словам потерпевшего, выпущенная пуля осталась на асфальте в десяти сантиметрах от его ноги.



