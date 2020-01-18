Автор «Дороги через войну» ведёт Путина сквозь руины Сталинграда и перевалы Кавказа – в Берлин

Находящийся с визитом в Петербурге Владимир Путин начал осмотр трёхмерной панорамы «Память говорит. Дорога через войну» в Севкабеле в Петербурге. Экскурсию ему проводит автор Дмитрий Поштаренко.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», пока экспозицию осматривает президент, вход для обычных посетителей ограничен. Владимир Путин прибыл 18 января в 14:45 и в эти минуты идёт дорогой войны.

Путь начинается в брянской деревне, откуда в 1941-м был мобилизован сельский учитель. Через окопы Лужского рубежа, мастерские тульского завода, руины Сталинграда, сквозь заснеженные перевалы Кавказа, освобождая Польшу, Поштаренко приведёт Путина в Берлин 1945-го.

Президент страны уже возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленобласти, где сражался его отец, и к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище. Также Путина ждут на Пискарёвском кладбище. Кроме того, встретится с ветеранами и представителями патриотических объединений в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.







