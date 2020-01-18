Владимир Путин посетил «Невский пятачок», где сражался и был ранен его отец

Мероприятия по случаю 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда президент РФ Владимир Путин начал с возложения цветов к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленобласти.

У монумента 18 января главу государства встретили полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Для Владимира Путина дань памяти тем, кто сражался за спасение города на Неве, в том числе семейная история. Одним из защитников Невского пятачка в 1941 году был отец президента Владимир Спиридонович Путин, которого ранило осколком гранаты во время одной из вылазок. Из боя его вынес земляк.





Следующей остановкой стало Пискарёвское кладбище, где к траурной процессии присоединился губернатор Петербурга Александр Беглов. Президент возложил венок к монументу «Мать-Родина» и оставил цветы у братской могилы, где похоронен его брат, погибший в осаждённом городе в малолетнем возрасте.

18 января в планах Владимира Путина также осмотр трёхмерной панорамы «Память говорит. Дорога через войну» и встреча с ветеранами и представителями патриотических объединений в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.



