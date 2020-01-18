Не снег, так рассвет. Небо сделало петербуржцам подарок

Природа порадовала жителей Петербурга и Ленинградской области утром 18 января, в канун Крещения. Снежных пейзажей хоть и нет, зато небеса окрасились редкими для зимы розовыми оттенками.

Соцсети полны фотографиями горожан. «Огненный рассвет», «Зато рассветы в 9:30 утра шикарны», «какие краски», – пишут восхищённые зрители.





Некоторые даже признаются, что им приходилось несколько раз останавливать машины и выходить, чтобы сделать фотографию новой небесной картины.

Рассвет снимали на видео и в пригороде Петербурга Сестрорецке.

В Выборге тоже было красиво.

Сейчас в Петербурге облака уже затянули небо, но дождя пока не ожидается. Температура воздуха – по-прежнему плюсовая, до конца следующей недели.



