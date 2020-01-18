Музею блокады Ленинграда в день ее прорыва урезали часы. Причина техническая – едет президент

Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда в памятный день прорыва блокады работает в сокращённом режиме. В 14:00 18 января его двери закрылись для горожан.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», соответствующее объявление размещено на двери музея. Администрация просит простить за доставленные неудобства и объясняет происходящее техническими причинами.

Музей блокады, как сообщал Кремль, сегодня посетит Владимир Путин. Он прибыл в Петербург около полудня, первой остановкой стал Невский пятачок, где президент возложил цветы.





Ожидают главу государства так же в Севкабеле, где с сентября работает самая грандиозная панорама Дмитрия Поштаренко «Память говорит. Дорога через войну». На работу диорамы предстоящий визит пока не оказывает влияния.

Предполагается, что Путин прибудет на Васильевский остров даже раньше, чем в Соляной переулок, но, по состоянию на 14:00, администраторы панорамы ещё формировали экскурсионные группы. Вход ограничат только на время самого визита, а затем диорама снова откроется до своих привычных 20:00.



