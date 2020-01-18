Запертый в квартире ребёнок вышел на прогулку по водосточной трубе. Очевидцы снимали, как его ловил прохожий

Экстремальный способ покинуть квартиру выбрали дети в Челябинской области. Преодолеть четыре этажа по водосточной трубе самостоятельно смог только один, второй упал в руки случайного прохожего.

О спасении мальчика, зависшего на опасной высоте, 17 января рассказали в паблике «Подслушано в Озёрске» «ВКонтакте». По словам очевидцев, из квартиры на четвёртом этаже через окно выбрались двое: первый смог спуститься, а второй, на вид младше, завис на уровне второго этажа.

«Ребенок сначала скользил по трубе, а мужчина его подстраховал. И концовка была мягкая, – пишут свидетели. – Один спустился и убежал. А этот младший коленку ушиб. Мужчина молодец. Он вместе с мальчиком уехал на машине».





Как уточнили в комментариях, мальчику семь лет, его обследовали в больнице и серьёзных травм не нашли. Врачам он сказал, что хотел гулять, но был закрыт дома вместе с братом, который якобы уже имел успешный опыт подобных вылазок.



